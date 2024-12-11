الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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محافظات

قطار يدهس عاملا أثناء العبور من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج

قطار
قطار

لقى عامل مصرعه دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجب على مزلقان قرية سلامون بمركز طما بسوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

قطار يدهس عاملا أثناء العبور بسوهاج 

كان اللواء  صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما بأنه عقب مرور القطار  القاهرة – نجع حمادي من مزلقان سلامون دائرة مركز طما تلاحظ عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة، وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجب وصار دهسه وتوفـي. 


وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى حمدي ن م ا 25 عاما عامل وتم نقلها لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وأفاد والد المتوفى نبيل م ا ع 63 عاما بالمعاش مضمون ما سبق ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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