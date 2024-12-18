درجات الحرارة أقل من معدلاتها، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال شتاء 2024

الشتاء، كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

زيادة شدة الأمطار غدا

وقال "القياتي" في تصريحات تليفزيونية: إنه من المتوقع زيادة شدة الأمطار غدا وبعد غد الجمعة على المدن الساحلية وبعض محافظات الوجه البحري.

توقعات الأرصاد الجوية لفصل الشتاء

وبشأن توقعات الأرصاد الجوية لشتاء هذا العام، أكد: نتوقع أن يكون شتاء في المعتاد وبعض الأيام ستشهد انخفاض في درجات الحرارة إلي أقل من المعدلات الطبيعية وتكون بعض الثلوج على المرتفعات الجبلية في سيناء وانخفاض الحرارة في بعض الليالي إلي صفر درجة مئوية هناك.

وتابع: شتاء العام الماضي كان الأكثر دفئا وهذا لن يتكرر هذا العام



وحذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.