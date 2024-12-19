رجعت الشتوية.. بدء الشتاء فلكيا يوم 21 ديسمبر.. أقصر نهار في العام يصل إلى 10 ساعات.. يناير الأكثر برودة.. وتوقعات بهطول الثلوج على مرتفعات كاترين

مع اقتراب موعد بداية فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر 2024، يستعد العالم لدخول الموسم الذي يتسم بانخفاض درجات الحرارة وتغيرات كبيرة في الأحوال الجوية.. هذا اليوم يمثل الحدث الفلكي المثير المسمى بـ الانقلاب الشتوى، الذي يحدث عندما يميل محور الأرض بعيدًا عن الشمس، مما يؤدي إلى أقصر نهار وأطول ليل في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

في هذا التقرير، سنتعرف على كيفية حدوث الانقلاب الشتوي، وسماته الفلكية، وأثره على الطقس في المنطقة العربية بشكل خاص.

كيفية حدوث الانقلاب الشتوي

الانقلاب الشتوي يحدث عندما يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي، الذي يقع عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا. في هذا الوقت، تكون الشمس في أقصى زاوية لها بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، مما يعني أن النهار يكون في أقصر مدة له خلال السنة، في المقابل، في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يصل الصيف إلى ذروته ويكون النهار أطول ما يمكن. هذه الظاهرة الفلكية تتكرر سنويًا في يوم 21 ديسمبر تقريبًا.

ويقول الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هذا اليوم لا يعني بالضرورة أن الطقس سيكون هو الأبرد في السنة، فالفصل الشتوي الفلكي يعتمد على حركة الأرض في مدارها حول الشمس، بينما تتأثر درجات الحرارة بالعديد من العوامل الأخرى مثل الغلاف الجوي والتيارات الهوائية، وقد يكون الشتاء أكثر قسوة في شهري يناير وفبراير على وجه الخصوص.

طبيعة الطقس في فصل الشتاء

يتميز فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية بتقلبات شديدة في الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويزداد حدوث الأمطار والثلوج.

في مصر وبعض دول المنطقة، عادةً ما يلاحظ وجود موجات من البرد الشديد، خصوصًا في شهري يناير وفبراير.

الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشار إلى أن يناير هو ذروة فصل الشتاء في مصر، وقد تتعرض البلاد لموجات من الصقيع التي قد تؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في سيناء خاصة كاترين، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق الجبلية.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

قبل دخول الشتاء رسميًا، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض جوي قادم من البحر المتوسط.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.75 متر.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، سيكون طقس اليوم الخميس مائلًا للبرودة في شمال البلاد، ومعتدلًا في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما سيكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم الأنحاء، كما تُتوقع أمطار غزيرة على بعض السواحل الشمالية، بما في ذلك محافظات مثل الإسكندرية وكفر الشيخ، مع فرصة لسقوط حبات البرد في بعض المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة في معظم المدن المصرية بين 14 درجة مئوية كحد أدنى و21 درجة مئوية كحد أقصى، وفي بعض المناطق مثل كاترين، قد تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الليالي الباردة، كما يُتوقع أن تكون الأجواء في مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة أكثر دفئًا مع درجات حرارة تتراوح بين 24 و25 درجة مئوية نهارًا.

نصائح من هيئة الأرصاد الجوية

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ بعض الاحتياطات لمواجهة الطقس البارد، خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل، ومن بين النصائح، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والاهتمام بتغطية الرأس والأطراف، بالإضافة إلى تجنب البقاء لفترات طويلة في الأماكن المكشوفة خلال هطول الأمطار أو الرياح العاتية، كما حذرت الهيئة من خطر الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق السريعة، ما قد يؤثر على الرؤية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 20

بنها: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 17

سيوة: الصغرى 09 والعظمى 19

كاترين: الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 21

الإسماعيلية: الصغرى 09 والعظمى 22

السويس: الصغرى 10 والعظمى 21

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 21

بنى سويف: الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط: الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج: الصغرى 09 والعظمى 23

الأقصر: الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24

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