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الأرصاد الجوية: مرسى مطروح تحت تأثير السحب الرعدية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن مرسى مطروح تقع حاليًا تحت تأثير السحب الرعدية، والتى يصاحبها سقوط أمطار غزيرة رعدية أحيانًا.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار المتوسطة والغزيرة مساءً إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ )، والأمطار الخفيفة ليلًا إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

الطقس اليوم، الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار

بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم الخميس 19 -12- 2024 في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد، وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار. 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  14

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 8

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10

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