الطقس اليوم، الأرصاد الجوية تعلن أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية اليوم الخميس، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد يصاحبها سقوط لحبات البرد على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مساء على مناطق من" الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ".

كما تسقط أمطار خفيفة ليلًا على " المنوفية، الغربية، الشرقية،الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية،السويس، القاهرة، الجيزة، القليوبية" على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10



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