إصابة 5 أشخاص في اصطدام ملاكي بحاجز جانبي أعلى الطريق الدائري بالهرم

تمكنت قوات ادارة مرور الجيزة بإشراف اللواء مصطفى إبراهيم من تسيير حركة المركبات أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم الهرم، بعد اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الجانبي بالقرب من سلم حي الهرم، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بالهرم.

وبالانتقال تبين اصطدام سيارة ملاكي بجانب الطريق بالقرب من سلم حي الهرم، تم علي الفور سحبها عبر اوناش الإدارة وانتظام حركة قائدي السيارات، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في الهرم

وفي ذات السياق كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق نطاق دائرة قسم الهرم بوجود مصادمة ومصابين.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع تصادم ميكروباص وسيارة نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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