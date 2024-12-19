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محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقي شخص مصرعه في الفيوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في اتجاه القاهرة بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، أدى إلى مصرع سائق الدراجة البخارية، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اطسا الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع قائد الدراجة البخارية،  وتم نقل جثمانه بسيارة إسعاف الي مشرحة مستشفي الفيوم العام.

قرار النيابة حول الحادث

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة اطسا، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بساعة وتاريخ وأسباب الوفاة، وأتت بخبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير بحالة المركبتبن، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وتولي التحقيق.

 

 الوسائل الجديدة للحد من حوادث الشبورة

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة  وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

3- وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

4- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

5- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشي الشبورة المائية.

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6- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

7- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات. 

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