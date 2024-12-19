مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين بمحافظة الفيوم، في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، علي طريق قرية الريان الزراعي، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركز.

تفاصيل حادث التصادم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على طريق قرية الريان الزراعي، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث د، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع " عبدالرحمن. ب " 18سنه، ومقيم بقرية حمزاوي ، وإصابة كل من " خ.ك " 22سنه و" " ف. ك " 21سنه، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي.

قرار النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب خبير فني لإعداد تقرير عن أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وتولي التحقيق.

الوسائل الجديدة للحد من حوادث الشبورة

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

3- وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

4- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

5- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

6- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

7- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.