أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل مع سيراميكا في الدوري.. والأهلي يكثف مفاوضاته لضم عبد المنعم.. مرموش الأفضل بألمانيا خلال نوفمبر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد في الشوط الأول بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

اكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة الأولى وتحديدًا بعد 21 ثانية، كاد أن يفتتح المصري التسجيل بعد تمريرة من بادجي ولكن ارتطمت الكرة بقدم لاعب حرس الحدود ثم اصطدمت في القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+2، أهدر أحمد القرموطي لاعب المصري هدفا محققا بغرابة أمام مرمى حرس الحدود.

فاز فريق بتروجت على مضيفه طلائع الجيش 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

دخل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة السابقة، في المقابل، سعى فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته أمام فاركو بنتيجة 2-1.

أقترب يوسف أيمن مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من فريق الدحيل القطري، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي المقبل، نظرا لابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية رفقة الفريق.

ويُعد يوسف أيمن خارج حسابات مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي نظرا لعدم قناعته الفنية بإمكانيات اللاعب، مما يجعله على رأس قائمة المغادرين من الأحمر خلال الفترة المقبلة.

تمكن الجناح المصري الدولي عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الألماني.

وحصل النجم المصري عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، على جائزة الأفضل في الدوري الألماني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة حتى الآن يليه هاري كين الحاصل على الجائزة في شهر أكتوبر.

يسعى مسولو النادي الأهلي لحسم صفقة محمد عبد المنعم المحترف في صفوف فريق نيس الفرنسي، لتدعيم خط دفاع القلعة الحمراء سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة، أو خلال فترة كأس العالم للأندية 2025، المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، رفع قيمة الجوائز الفردية في النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي ستقام في الكويت "خليجي 26"، اعتبارا من بعد غدٍ السبت، وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

ويأتي رفع قيمة الجوائز الفردية، لحث النجوم في المنتخبات الخليجية على تقديم أفضل مستوى ممكن، خلال البطولة التي تعج بالنجوم خصوصا في ظل مشاركة كل المنتخبات بفرقها الأولى، على العكس من سابق النسخات التي كانت تشهد مشاركة بعض المنتخبات بفرق رديفة وفرق من سن دون 23 عامًا.

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لـ الكرة الطائرة، التي ستقام في قطر عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثالثة ووقوع الزمالك ضمن المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير المقبل‎.‎

منتخب السعودية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مشاركة الفريق الكروي في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

أضاف البيان أنه من المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

الكرة الطائرة، عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، اجتماعه الأول بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، بعد نجاحه في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا.

وجاءت قرارات الاجتماع كالتالي:

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