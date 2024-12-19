الدوري الممتاز، التعادل السلبي يحسم مباراة المصري وحرس الحدود

اكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

المصري ضد حرس الحدود

في الدقيقة الأولى وتحديدًا بعد 21 ثانية، كاد أن يفتتح المصري التسجيل بعد تمريرة من بادجي ولكن ارتطمت الكرة بقدم لاعب حرس الحدود ثم اصطدمت في القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+2، أهدر أحمد القرموطي لاعب المصري هدفا محققا بغرابة أمام مرمى حرس الحدود.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين المصري وحرس الحدود

موقف حرس الحدود والمصري في الدوري

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير في الدوري برصيد نقطتين ، جمعهما من تعادلين و3 هزائم ولم يعرف الفوز حتى الآن، سجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة

تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أعلن عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء:

محمد شحاته، كريم العراقي، باهر المحمدي، حسن علي، يوسف الجوهري، سمير فكري، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

تشكيل حرس الحدود أمام المصري

وبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيلة مكونة من:

"محمد مجلي، محمود ممدوح، فوزي الحناوي، محمد الدغيمي، إيزي إيميكا، عبد الرحمن جودة، محمد سيحا، كوسي أوسا، إبراهيم عبد الحكيم، موفوسي كاريدولا، حازم العسكري".

مباراة حرس الحدود وزد

وخسر حرس الحدود أمام زد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما حقق المصري فوزًا مهمًّا على بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

وتعرض المصري للهزيمة بهدف دون رد أمام الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

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