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رياضة

بتروجت يحقق أول فوز بالدوري على حساب الطلائع ويقفز 5 مراكز

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

فاز فريق بتروجت على مضيفه طلائع الجيش 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل بدر موسى هدف فريق بتروجت في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 33.

تشكيل طلائع الجيش ضد بتروجت

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله، عمرو طارق، أحمد عبد الرحمن زولا، أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي، حميد ماو، عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد، جودوين شيكا.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، محمود شديد.

خط الوسط: حامد حمدان، أحمد رضا، رشاد المتولي، بدر موسى، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: شوكويدي جابريل.

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

ترتيب طلائع الجيش وبتروجت

ودخل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبد الحميد بسيوني المباراة بروح معنوية عالية بعد فوزه الأخير على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة السابقة، في المقابل، سعى فريق بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد  إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته أمام فاركو بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وخسارتين، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل 5، بينما بتروجت يأتي في المركز الحادي عشر ويقفز 5 مراكز برصيد 5 نقاط، حصدها من تعادلين وخسارتين وحقق أول فوز هذا الموسم بالدوري الممتاز على حساب الطلائع، وأحرز لاعبو الفريق 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف. 

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