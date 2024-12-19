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رياضة

منتخب السعودية يشارك في بطولة الكونكاكاف بنسختي 2025 و2027

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

منتخب السعودية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مشاركة الفريق الكروي في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

ووفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للمنتخب السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن المنتخب السعودي الأول سيشارك في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقا من النسخة القادمة التي تحتضنها أمريكا وكندا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم 

أضاف البيان أنه من المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.


أوضح البيان أن ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي رفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي للقطاع الرياضي ولكرة القدم بشكل خاص، والذي ساهم في تبوء كرة القدم السعودية مكانة دولية مرموقة، مثمنا جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية في تسخير كافة الإمكانات لتعزيز هذه المكانة الدولية للكرة السعودية.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في خليجي 26 والتي ستقام بدولة الكويت خلال الفترة من 21 حتى 3 يناير المقبل.

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