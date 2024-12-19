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رياضة

قرعة متوازنة لـ الأهلي والزمالك في البطولة العربية للكرة الطائرة

فريق الأهلي للكرة
فريق الأهلي للكرة الطائرة، فيتو

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لـ الكرة الطائرة، التي ستقام في قطر عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثالثة ووقوع الزمالك ضمن المجموعة الثانية.

وتقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير المقبل‎.‎

نتائج قرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

المجموعة الأولى: السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي.

المجموعة الثانية: السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري.

المجموعة الثالثة: أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري.

المجموعة الرابعة: غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي.

الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية للكرة الطائرة

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولة العربية برصيد 8 ألقاب بعد الفوز بنسخة 2023.‏

وكان المارد الأحمر قد ودع بطولة العالم للأندية التي أقيمت في مدينة أوبرلانديا بالبرازيل من الدور الأول.

وضمت قائمة الأهلي في بطولة العالم للأندية: "عبد الله عبد السلام، وعبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا".

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