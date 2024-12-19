أسماء العمال ضحايا حادث بيارة صرف صحي المنوفية

حصلت بوابة "فيتو" على أسماء ضحايا حادث سقوط 6 عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

والمتوفين هم: "محمد كارم، محمد رأفت ٢٧ سنة، جمال مصطفي ٣٠ سنة، محمد رجب ٢٥ سنة" والمصابين هم: "محمد سامي" 42 سنة من طنطا، وإسلام 32 سنة من قرية دكما.

مصرع وإصابة 6 أشخاص داخل بيارة صرف صحى بالمنوفية

يذكر أنه لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة بمحطة رفع الماي.

وبالإنتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذه ولقي 4 منهم مصرعهم وأصيب ٢ أخرين بإختناق وتم نقلهم لمستشفي شبين الكوم التعليمي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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