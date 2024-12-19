الخميس 19 ديسمبر 2024
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مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين خلال تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

مصرع وإصابة 6 أشخاص
مصرع وإصابة 6 أشخاص داخل بيارة بالمنوفية

لقي 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

انقاذ شخصان من البيارة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بسقوط 6 عمال في بيارة بمحطة رفع الماي.

وبالإنتقال والفحص تبين نزول أحد العمال لعملية تسليك البيارة ونزل 5 خلفه في محاولة إنقاذة ولقى 4 منهم مصرعهم وأصيب ٢ أخرين بإختناق وتم نقلهم لمستشفي شبين الكوم التعليمى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محطة رفع الماي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية شبين الكوم

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