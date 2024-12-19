إدراج جامعة طيبة التكنولوجية في نتائج التصنيف العربي للجامعات 2024

أعلن مجلس التصنيف العربي للجامعات المنبثق من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم (ألكسو) واتحاد الجامعات العربية اليوم الخميس نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والذي حلت فيه جامعة طيبة التكنولوجية في المركز الـ 179 ضمن قائمة ضمت 180 جامعة عربية، من أصل 373 جامعة من 16 دولة عربية والمركز 48 محليا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة الدكتورة هيفاء أبو غزالة والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت تم فيه الإعلان عن قائمة تصنيف الجامعات العربية لعام 2024 في نسختها الثانية والتي حملت عنوان "تميز وإبداع في التعليم العالي".

رئيس طيبة التكنولوجية في الأقصر: الجامعة وليدة لم تتخطى الثلاثة أعوام في هذا التصنيف الهام

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه لإدراج جامعة طيبة التكنولوجية الوليدة التي لم تتخطى الثلاثة أعوام في هذا التصنيف الهام وسط جامعات وكليات عربية ومصرية لها اسمها وسمعتها، موجها خالص شكره لكل من بذل جهودا في سبيل إدراج الجامعة في هذا التصنيف وعلى رأسهم الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



وهنأ الدكتور عادل زين الدين، كافة منسوبي الجامعة بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في فترة وجيزة، مؤكدا أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف يأتي تنفيذًا لأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية؛ وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

التصنيف العربي للجامعات العربية

يذكر أن التصنيف العربي للجامعات العربية تم إطلاقه بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ويُعد إحدى المبادرات الإقليمية لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي، بهدف دعم الجودة والتميز في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التنافسية بين الجامعات العربية وفق معايير دولية.

ويعتمد التصنيف بنسبة 45% على المعلومات والمؤشرات المقدمة من الجامعات، وبنسبة 55% على المؤشرات والبيانات بقاعدة بيانات Scopus - Scival، ويرتكز التصنيف العربي للجامعات على مجموعة شاملة من المعايير التي تضمن تقييمًا موضوعيًا وشاملًا لأداء الجامعات، وتشمل أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي: مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة (30%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي"بنسبة (30%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "الابداع والريادية والابتكار" (20%)، ومؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" (20%).

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