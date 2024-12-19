هدايا ومشغولات يدوية.. سائحة ألمانية تدعم الأطفال مرضى السرطان بأورام الأقصر (صور)

حرصت الألمانية إنكا على دعم الأطفال مرضى السرطان فى مستشفى علاج الأورام بالمجان في الأقصر، بزيارة المستشفى للمرة الثالثة خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، وتقديم مشغولات يدوية والتى استحوذت على اهتمام الأطفال، وهم يتجمعون حولها في سعادة للحصول على الهدايا والمشغولات اليدوية التى تصنعها لهم في جو من البهجة والسعادة.

ألمانية تدعم مرضى السرطان في الأقصر

وتواصل الألمانية فرو انكا مشوار الدعم للأطفال مرضى السرطان من خلال تشجيع الألمان على المساهمة في دعم محاربين السرطان، من خلال إنشاء جمعية أصدقاء مرضى الأورام بميونيخ، بجانب حرصها على مواصلة مشوارها في دعم الأطفال مرضى السرطان.

أورام الأقصر تكرم انكا السائحة الألمانية لحرصها على دعم الأطفال المرضى

ومن جانبها، قدمت إدارة مستشفى أورام الأقصر إلى الألمانية «إنكا» درعا خيريا على مجهوداتها في دعم الأطفال مرضى السرطان، وتكرار الزيارات الشهرية لهم وتقديم الدعم والهدايا والألعاب.



واعتادت السائحة الألمانية على زيارة المستشفى شهريا لدعم الأطفال مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية بالمستشفى، واستطاعت جذب انتباه الأطفال المرضى الذين يتجمعون حولها وهى تصنع لهم مشغولات يدوية تهديها للأطفال وتلتقط معهم الصور التذكارية لدعمهم معنويا خلال رحلتهم العلاجية والشد من أزرهم والحديث مع ذويهم لرفع معنوياتهم والتخفيف عنهم، والتى أهدت كل الاطفال مشغولات يدوية.

وفي هذا الصدد وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، الشكر للألمانية انكا، على ما تقوم به مع الأطفال مرضى السرطان، ودعمهم بطريقة جديدة باهداء المشغولات اليدوية التى أنتجتها لهم، وهى ما تعد لفتة إنسانية تساهم في رسم الابتسامة على وجوه المرضى ودعمهم في رحلتهم العلاجية.

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