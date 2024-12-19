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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

سجلت أسعار النفط خلال التداولات، ارتفاعًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وذلك بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الوقود ويدعم الدولار.

تحركات أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.60 % إلى 73.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير سنتا أو 0.96% إلى 71.26 دولار للبرميل.

ارتفاع عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 52 سنتا إلى 70.54 دولارا للبرميل.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة

يشار إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل في حالة استقرار معدل البطالة وتحسن معدل التضخم، ومن شأن صعود الدولار أن يرفع تكلفة السلع المسعرة به، كما تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على النمو الاقتصادي وربما تقلص الطلب على النفط.

توقعات أن يبلغ استهلاك الصين من النفط ذروته بحلول عام 2027

وفي نفس السياق؛ قالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) اليوم الخميس إنها تتوقع أن يبلغ استهلاك الصين من النفط ذروته بحلول عام 2027.

نمو الطلب العالمي على النفط في ديسمبر حتى الآن

وذكر محللون في "جيه.بي مورجان" أن نمو الطلب العالمي على النفط في ديسمبر حتى الآن كان أقل بنحو 700 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا.

الطلب العالمي هذا العام ارتفع بنحو 200 ألف برميل يوميا

 وأضافوا أن الطلب العالمي هذا العام ارتفع بنحو 200 ألف برميل يوميا أقل مما كان متوقعا في نوفمبر 2023.

مخزونات الخام في أميركا انخفضت بنحو 934 ألف برميل

وأظهرت بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في أميركا انخفضت بنحو 934 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بنحو 1.6 مليون برميل.

وفي حين كان الانخفاض أقل من المتوقع، وجدت السوق دعما من ارتفاع صادرات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا إلى 4.89 مليون برميل يوميا.

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