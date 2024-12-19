حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة متعلقات 3 طلاب بالسويس

قررت النيابة العامة حبس 3 عناصر لتشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بلاغًا من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص "مجهولين"؛ يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول، جهاز "تابلت").

القبض على تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - المسروقات المستولى عليها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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