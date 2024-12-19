الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة متعلقات 3 طلاب بالسويس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس 3 عناصر لتشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بلاغًا من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص "مجهولين"؛ يستقلون سيارة "ميكروباص" باستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول، جهاز "تابلت").

القبض على تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص –  لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - المسروقات المستولى عليها).

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة قسم شرطة فيصل قسم شرطة الاربعين مديرية أمن السويس

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين في عابدين

بعد وصلة تعذيب، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في بولاق أبو العلا

تطور جديد بشأن اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب على مساعدتها

جنايات الفيوم الاقتصادية: براءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات والاتجار بالنقد الأجنبي

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في حلوان

حبس المتهم بدهس شاب بسيارة فى الخليفة

حبس عصام صاصا وشقيقه سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل

وصول مطرب المهرجانات دولا لمساندة صديقه عصام صاصا

ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا في الدوري الممتاز

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حسن عابد مديرا تنفيذيا لـ اتحاد الكرة الطائرة

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

منوعات

المزيد

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية