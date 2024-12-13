من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة النساء، أن هناك مجموعة من الناس لن يغفر الله لهم ولا يهديهم، موضحا كيف يتحكم الإنسان في نفسه وشهواته.

سورة النساء

قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169)».

سورة النساء الآية 168

تفسير الشيخ الشعراوي للآيتين (168-169) من سورة النساء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: والحديث هنا يبدأ عن الكفر والظلم {إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ}، والكفر هو ستر الوجود الأعلى، والظلم معناه أنهم عاشوا بمنهج بشري لا يؤدي لهم متاعًا ولا سعادة في حياتهم الدنيا، وبذلك يكونون قد ظلموا أنفسهم، ومن بعد ذلك يقودهم هذا المنهج إلى عذاب الآخرة، والذي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود الأعلى من المنهج الذي يأتي به الله إنه بذلك قد ضل ضلالًا بعيدًا.

من هم الذين لا يغفر الله لهم ولا يهديهم؟

وأضاف الشيخ الشعراوي: وسبحانه القائل: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتبع هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يشقى} [طه: 123]

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق: {فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 38]، والذي يأخذ بهوى نفسه وبمنهج البشر فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة، ولا يظنن ظان أن الذي يأخذ ويتناول الأمور بهواه قد أخذ انطلاقًا بلا حدود وراحة لا نهاية لها، لا؛ لأن الذي يفعل ذلك قد يرتاح مرة لكنه يقابل التعب ويعيش فيه ولا ينفك عنه من بعد ذلك، وهكذا يظلم نفسه.

سورة النساء الآية 169



من الظالم والمظلوم؟

وواصل الشعراوي: وقد يقول قائل: لقد ظلموا أنفسهم، ومعنى ذلك أنه لا بد من وجود ظالم ومظلوم، فمن هو الظالم ومن هو المظلوم؟، كل واحد منهم الظالم، وكل واحد منهم المظلوم؛ لأن الإنسان مركب من ملكات متعددة، ملكة شهوات تريد أن تنطلق إلى الشهوات، وملكة قيم تريد أن يحفظ الإنسان نفسه ويسير على صراط القيم المستقيم، وفي حالة من يكفر ولا يتبع منهج الله إنما يترك الفرصة لملكة الشهوات أن تظلم ملكة القيم.



وأتم الشعراوي: والإسلام إنما جاء ليوازي بين الملكات لتتساند في النفس البشرية، فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى، {إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرًا} [النساء: 168-169]، هذا هو حكم الحق في الذين يكفرون ويظلمون أنفسهم، لن ينالوا مغفرة الله وليس أمامهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا.

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