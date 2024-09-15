هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

سورة التوبة، أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة التوبة، عن مسألة هل الكفر يؤدي إلى إحباط أي عمل حتى لو كان خيرا، كما أوضح أن كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم.

سورة التوبة الآية 52

قال تعالى: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ».

سورة التوبة الآية 52

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 52 من سورة التوبة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وسبحانه وتعالى بهذه الآية إنما يرد على من يحزن إن أصابت الحسنة المؤمنين، ويفرح إن أصابتهم مصيبة، فيأتي قول الحق سبحانه ليوضح: إن كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم. ولذلك قال: «لَّن يُصِيبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ الله لَنَا» فلم يكتب سبحانه الأمور علينا، بل لنا، و(لنا) تفيد الملكية؛ إما: تأديبًا وإما تكفيرًا عن ذنوب، وإما اتجاهًا إلى الحق بعد زيغ الباطل، وكل ذلك لصالحنا، وجاء سبحانه بعد ذلك بالقول «فتربصوا» أي: تمهلوا وانتظروا وترقبوا نهايتنا ونهايتكم. أما نهايتكم فاستدامة عذاب في الدنيا وفي الآخرة. وأسباب العذاب مجتمعة لكم في الدنيا، وأسباب الخير ممتنعة عنكم في الآخرة، ونتيجة تربصنا لكم أن نرى السوء يصيبكم، وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا، إذن فنتيجة المقارنة ستكون في صالحنا نحن.

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟

وأكمل الشعراوي: وبعد أن بيَّن الله ذلك يطرأ على خاطر المؤمن سؤال: ألا يصدر من هؤلاء الأقوام فعل خير؟ وألا يأتي إليهم أدنى خير؟ ونحن نعلم أن الحق سبحانه يجزي دائمًا على أدنى خير، ونقول: إن الحق شاء أن يبين لنا بجسم مسألة الخيانة العظمى وهي الكفر والعياذ بالله، وبيَّن أن كل كافر بالله لا يُقبل منه أي عمل طيب؛ لأن الكفر يُحبطُ أيَّ عمل، وإن كان لعملهم خير يفيد الناس، فالحق يجازيهم ماديًا في الدنيا، ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار، ويقول: «قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا..».