وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

نقلت شبكة “أن بي سي” الأمريكية، عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قوله:"متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس ".

بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

وأضاف أنتوني بلينكن في حديثه مع الشبكة الأمريكية:" يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي:" عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عائلتى القائدين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وافقتا على الانتقال لتركيا، تمهيدا للإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل.

رد عائلتي البرغوثي وسعدات على الإعلام العبري

وجاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت " العبرية، زعمت فيه، أن عائلتي القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات أبديتا موافقتهما على الانتقال إلى تركيا كجزء من التفاهمات الجارية للإفراج عنهما.

ومن جانبها نفت عائلة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، ما زعمته "يديعوت أحرونوت" بشأن استفسار حركة حماس عن موقف العائلة من إمكانية ترحيل البرغوثي إلى تركيا ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

صمود سعدات تنفى الإفراج عن والدها ونقله إلى تركيا

وفى ذات السياق، نفت صمود سعدات ابنة القيادي أحمد سعدات فى منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صحة هذه الأنباء.

وقالت صمود سعدات: إنه لم يجر أي تواصل معهم كعائلة الأسير أحمد سعدات بشأن الإفراج عنه، مؤكدة أن والدها ووالدتها رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، ولا توجد زيارات أو تواصل معهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.