حبس شخصين بتهمة سرقة 150 كيلو أسلاك من داخل شركة بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شخصين بتهمة سرقة 150 كيلو أسلاك من داخل شركة بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت 150 كيلو جرام "مجهولين المصدر).



وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات بأسلوب "المغافلة".



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.