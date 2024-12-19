الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في التجمع

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية (4 أشخاص) تم ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت  النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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محكمة جنح القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

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