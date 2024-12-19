تجديد حبس عصابة سرقة بضائع سيارات النقل في مدينة بدر

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح بدر تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.



بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة فى السرقة).



واعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.