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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة بضائع سيارات النقل في مدينة بدر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح بدر تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.


بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة فى السرقة).


واعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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محكمة جنح بدر قسم شرطة بدر النيابة العامة قسم شرطة المرج

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