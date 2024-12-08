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محافظات

محافظ الفيوم يتابع أنشطة الطب البيطري خلال نوفمبر الماضي

تحصين الماشية بالفيوم،
تحصين الماشية بالفيوم، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انشطة مديرية الطب البيطري التى تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير المديرية، وطالب المحافظ  ببذل المزيد من الجهد، استمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية. 

 التحقق من سلامة اللحوم الموردة للجهات الحكومية

وقال  مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 2434 كيلو جراما من اللحوم، و8670 كيلو جراما من الدواجن، أما إدارة الرعاية والعلاج فقد وقعت الكشف الطبي البيطري على  3994 حيوانًا، وتنظيم 9 قوافل بيطرية مجانية بمختلف أنحاء المحافظة.

 

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 98326 حيوانًا، منها 56052 رأس ماشية، تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 42274 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 1950 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.

 تحصين الطيور ضد الانفلونزا

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أن إدارة الدواجن عالجت 23285 طائرًا، وحصنت  164370 طائرًا ضد انفلونزا الطيور، ونظمت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية 215 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.

 حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 3 أطنان و896 كيلو جراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-12-2024 في محافظة الفيوم

كما تم توقيع الكشف على اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت  1771 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 12300 طائر.

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