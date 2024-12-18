الإعدام لـ 4 أشقياء قتلوا شقيق صهرهم بالفيوم

صدقت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر، محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، على الحكم بإعدام 4 متهمين قتلوا شابا طعنًا بالسكاكين، أثناء عودته من عمله في شهر رمضان الماضي.



كانت محكمة جنايات الفيوم، قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام للمتهمين، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وبعد الاطلاع علي رأي فضيلة المفتي، صدقت هيئة محكمة جنايات الفيوم على قرار حكم الإعدام على المتهمين حضوريًا لمتهم واحد وغيابيًا لثلاثة آخرين.

تفاصيل الواقعة ووفاة المجني عليه داخل المستشفي

وترجع أحداث الواقعة إلي شهر رمضان الماضي عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين و4 آخرين بشارع السنترال بوسط مدينة الفيوم، استخدم فيها الأسلحة البيضاء ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة " أدهم.م، 29 عاما"، من طعنة بالسكين، وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي، أن خلافا نشب بين المتهم "أحمد ت. ش" 35 سنة أحد أصهار شقيق المجنى عليه، بسبب عتاب أقارب زوجة شقيق المجني عليه له، ولومه لتعديه على زوجته بالضرب أكثر من مرة، وتطورت المشاجرة إلى تبادل الضرب بالأيدي، وأثناء عودة المجني عليه من عمله، وجد شقيقه يتشاجر مع أصهاره فحاول الدفاع عنه، فانتهز خلالها المتهم الأول حالة الفوضى التى شهدها شارع السنترال، واستل سكينا من بين طيات ملابسه، وطعن بها المجنى عليه بمنطقة الصدر، فوقع على أثرها غارقا فى دمائه، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من دخوله قسم الاستقبال.



وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة العامة، التي إحالتها الي محكمة الجنايات، وبعد تداول القضية في عدة جلسات، أحيلت إلي فضيلة المفتي، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.



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