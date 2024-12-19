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حوادث

تجديد حبس عاطل قتل شقيقه بسبب والدته في إمبابة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة الجيزة تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقه الأكبر أثناء دفاعه عن والدته من تعدي المجني عليه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت مباحث قسم شرطة إمبابة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين ومقتل أحدهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ووالدته.


وكشفت التحريات أن المجني عليه طلب من والدته مبلغا ماليا فرفضت فتعدى عليها بالضرب، فتدخل شقيقه الأصغر للذود عنها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استل سكينا وطعن به المجني عليه في صدره طعنة نافذة أسقطه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة الجيزة قسم شرطة إمبابة النيابة العامة

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