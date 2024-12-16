حبس عاطل قتل شقيقه أثناء دفاعه عن والدته في إمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل بتهمة قتل شقيقه الأكبر أثناء دفاعه عن والدته من تعدي المجني عليها، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت مباحث قسم شرطة إمبابة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شقيقين ومقتل أحدهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ووالدته.

وكشفت التحريات أن المجني عليه طلب من والدته مبلغ مالي فرفضت فقام بالتعدي عليها بالضرب، فتدخل شقيقه الأصغر للزود عنها.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استل سكينا وطعن به المجني عليه في صدره طعنة نافذة أسقطه غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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