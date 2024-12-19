نص أمر إحالة 10 متهمين بقتل طفل في المنيب للجنايات

حصل “فيتو” على نص أمر إحالة 10 متهمين بقتل طفل في مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المنيب إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم على إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقرت بجسد المجني عليه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل سكان منطقة المنيب بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

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