الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل شاب وحرق جثمانه والنيابة تحيلهم للجنايات

ضبط متهمين قتلوا
ضبط متهمين قتلوا شاب وأحرقوا جثته في الحيزة،فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 متهمين بقتل شاب وإحراق جثمانه، بدائرة مركز أبو النمرس

وأمام جهات التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهم للجريمة، وإضرام النيران في جثمان المجني عليه بعد قتله.

وجاءت أقوالهم إنهم أقدموا على قتل المجني عليه، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الخامسة، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، وتصوير مقطع فيديو لها تظهر فيه عارية.

وأضافوا أن المجني عليه قام تهديد المتهمة الخامسة لرفضها الاستمرار في تلك العلاقة الآثمة، فقام المجني عليه بإرسال المقطع المصور إلى أسرتها، وأجمع المتهمون على الخلاص منه، وأعدوا لذلك مخططًا محكمًا ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

وأوضحوا أن المتهمة الأولى قامت باستدراج المجني عليه، وأوهمته بتمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، وحين تخوف من الذهاب معها طمأنته بوجود شقيقتها في مكان الواقعة.

وتابعوا:"بعد الوصول إلى مكان الواقعة، قام المتهمان الثالث والرابع بتوثيق المجني عليه مستخدمين في ذلك حبلًا وقطعة قماشية، واصطحباه إلى مكان خالٍ من المارة للتخلص من جثمانه، وقام المتهم الثالث بذبح المجني عليه بسلاح أبيض، وقاموا بعد ذلك بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه، والمبلغ المالي والمنقولات التي بحوزته، وغادروا مسرح الواقعة، إلا أن المتهمين الثاني والثالث عادا مرة أخرى وأضرما النيران في جثمانه للتخلص من آثار جريمتهم.

وتحرر المحضر اللازم واخيلوا للنيابة العامة التي   إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

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أجهزة الأمن بدائرة مركز ابو النمرس وإضرام النيران علاقة عاطفية
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