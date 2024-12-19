الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في عقاقير مهربة جمركيًّا

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 3 عاطلين مقيمون بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيًّا.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 28,500 قرص منشط "مهرب جمركيًّا"، مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح المرج الأقراص المنشطة المهربة جمركيا قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تفاصيل تخفيف حكم حبس عصام صاصا إلى سنة مع الإيقاف في تزوير توكيل و6 أشهر لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة.. المطرب ظهر بالبدلة الزرقاء.. وزوجته ترتدي الملابس السوداء

ضبط سيدة بحوزتها مواد مخدرة بمطار القاهرة الجوى

المعمل الكيماوي يحدد مصير عاطلين عثر بحوزتهما على أقراص مخدرة بالشيخ زايد
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من الحوثيين على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن

مدبولي يشهد توقيع بروتوكولات لتسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية

أول تعليق من إيران على الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن

برنامج عمل قمة منظمة الدول الثماني اليوم

محظورات فى قانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

موعد فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

ابنة بشير الديك تعلن تطورات الحالة الصحية لوالدها وتكشف عن موقف صادم من أطباء المستشفى

منوعات

المزيد

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس 19 ديسمبر

زيت عباد الشمس يسجل 120 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر 10 دول ارتفاعا في نسبة التضخم خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية