حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في عقاقير مهربة جمركيا

أمرت نيابة المرج بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 3 عاطلين مقيمون بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيًا.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 28,500 قرص منشط "مهرب جمركيًا"، مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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