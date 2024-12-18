مصرع شاب بحادث انقلاب دراجة بخارية في الفيوم

لقي شاب مصرعه في الفيوم، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية، على طريق إبشواي السياحي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي، تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بانقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم ابشواي السياحي، ووجود جثة، وانتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب دراجة نارية فقد قائدها السيطرة عليها، بسبب السرعة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، ولقي قائدها مصرعه في الحال، وتبين أنه "م.ب.ص" 19 سنة ومقيم بقرية شعلان بدائرة مركز إبشواي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.

قرار النيابة وتصريح دفن الجثة

وتمكن قوة إدارة مرور الفيوم، المتواجدة في موقع البلاغ، من إزالة اثار الحادث، وانتظام حركة المرور على جانبي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة إبشواي، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل التيابة، لتسليم الحثة لأهلية المتوفى، لدفنها، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافٍ باسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.

الوسائل الجديدة للحد من حوادث الشبورة

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معه في فوج واحد، مع خفض السرعة.



3- وضع سيارتين عليهما فنار، حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

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