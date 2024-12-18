تراجع جديد في أسعار الذهب قبل قرار أسعار الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء 18 ديسمبر، في ظل استقرار الدولار الأميركي مع تسليط الضوء على القرار المرتقب من الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن الفائدة وتوقعاته للعام المقبل، والمنتظر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% إلى 2637.13 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

العقود الاميركية الاجلة للذهب

وتراجعت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2653.20 دولار

في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش سيصدر الاحتياطي الفدرالي بيانًا بشأن أسعار الفائدة والتوقعات للعام المقبل، ثم سيعقد رئيس الفدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا. يأتي ذلك وسط توقعات بخفض الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. بينما ينتعش الطلب في المقابل على المعدن في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

اسعار المعادن النفيسة الاخرى

ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وعن أسعار المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1.1% إلى 30.19 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.3% إلى 926.90 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 1.3% أيضًا إلى 922.19 دولار.

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