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بعد تحذيرات الأرصاد، درجات الحرارة اليوم الخميس 19 -12- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية السريعة تتعرض لها البلاد وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع أن تشهد مطروح أمطارًا غزيرة إلى رعدية  يصاحبها حبات البرد وقد تتشكل السيول على بعض المناطق فى المحافظة وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 20

بنها: الصغرى 13 والعظمى  20

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 17

سيوة: الصغرى 09   والعظمى 19

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى  22

السويس: الصغرى 10 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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