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منخفض جوي يضرب البلاد آخر أيام الخريف.. مطروح الأكثر تأثرًا.. تحذيرات من الأمطار على هذه المحافظات.. وشبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق السريعة

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض جوى،حيث يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى  حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلا  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18 - 12 - 2024

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء


الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة



حالة الطقس الاسبوع الجارى، ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى  حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلا  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:21:19

درجة الحرارة الصغرى:11:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:19

درجة الحرارة الصغرى: 12:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:20

درجة الحرارة الصغرى: 05:08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:26

درجة الحرارة الصغرى: 08:12

 

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين وتحذر من الشبورة الكثيفة

حالة الطقس غدا الأربعاء 18-12-2024 في محافظة الفيوم


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية  على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة فى بعض المناطق اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

 

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة على مطروح تكون  خفيفة على كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية على فترات متقطعة اليوم الأربعاء.


وتشهد مطروح أمطارا متوسطة إلى غزيرة يوم الخميس وأمطارا متوسطة مساء على البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية.


وتسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة  يوم الجمعة المقبلة


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية من السبت إلى الاثنين المقبل.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى،  معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل  ويصل ارتفاع الامواج من 1.5: 2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   11 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى  21

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 07   والعظمى 21

كاترين الصغرى 01 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى  22

السويس: الصغرى 11 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 07  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 26

 

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