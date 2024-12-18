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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 19 - 12 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار. 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية: 

القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 20 

6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 20

بنها: الصغرى 12 والعظمى  21

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 22

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 07   والعظمى 21

كاترين الصغرى 01 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى  22

السويس: الصغرى 11 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 07  والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 22

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 26

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