إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

نتائج الحملات اليوم

وشهد اليوم الأربعاء، تنفيذ 24 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 1990 م٢ و22 سهم، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق والتل الكبير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

حملات الإزالة بمركز ومدينة القنطرة شرق

تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة القنطرة شرق بولاية المحافظة على مساحة 330 م٢ عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

كما تم إزالة 8 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي بولاية الهيئة العامة للطرق والكباري، على مساحة 976 م٢، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ونائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

حملات الازالة بمركز ومدينة التل الكبير

و تمت إزالة 9 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أرض بولاية هيئة الأوقاف المصرية، بمركز ومدينة التل الكبير على مساحة 684م٢، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة حالتين لتعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة 3 أسهم عبارة عن بناء سور ومبنى غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

بالإضافة إلى إزالة حالتين تعد على أراضي زراعية بولاية الإصلاح على مساحة 19 سهم، عبارة عن بناء سور ومبنى غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان.

وتمت الإزالة في حضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير، نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وقوات إنفاذ القانون.

توجيهات من محافظ الإسماعيلية بالإلتزام بالجدول الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تشديدات على التعامل الفوري حيال المخالفين

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2024 كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 9 نوفمبر حتي 29 نوفمبر ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.



في إطار الجهود التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية للعمل على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات.



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