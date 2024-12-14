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محافظات

أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة لمثواه الأخير (صور)

العشرات من أهالى
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة

شيع العشرات من أهالي قرية عبد ربه التابعة لمركز ومدينة  التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، الدكتور أحمد عبده سالمان، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة الأزهر والذى لقبه البعض بـ"طبيب الغلابة" في الإسماعيلية.
 

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وكان قد توفي الراحل مساء أمس الجمعة، الدكتور أحمد عبده سالمان. 

ويعد أحمد عبده سالمان ابن محافظة الإسماعيلية من الأطباء أصحاب القلوب الرحيمة بالفقراء، ممن سخروا عملهم وطاقاتهم من أجل خدمة الإنسانية لأهالي الإسماعيلية، حيث عُرف بأنه "طبيب الغلابة".

 

العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو

وفاة طبيب الغلابة بالإسماعيلية

ونعى عدد من أبناء محافظة الإسماعيلية الدكتور أحمد عبده سالمان عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وقال طارق أحمد عبده سالمان، نجل طبيب الغلابة في الإسماعيلية إن الإنسانية قبل المال، والخير ليس شرطًا أن يكون مالًا فهو في الستر والصحة، ودعوات المرضى، فأبواب السماء مفتوحة لدعوة كل مريض أو محتاج، بل إن والدي رحمة الله علية كان كشفه 20 جنيهًا لغير قادرين، ومجانًا لحفظة القرآن الكريم. 

العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو
العشرات من أهالى الإسماعيلية يشيعون طبيب الغلابة إلى مثواه الاخير،فيتو

وأشار إلى أن والده عانى خلال الفترة الأخيرة من تعب شديد، حتى فارق الحياة بمستشفى جامعة الأزهر.

 

كما قال حسن سالمان ابن شقيق الطبيب الراحل على صفحته بـ"فيس بوك": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا عمي لمحزنون....إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي العزيز.. دكتور أحمد عبده سالمان".

 

وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت عقب وصول الجثمان والعزاء قاصر على تشيع الجنازة إن شاء الله بعزبة عبد ربه". 

 

 

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العشرات يشيعون طبيب الغلابة بالتل الكبير التل الكبير الدكتور أحمد عبدة سلمان الاسماعيلية طب الأزهر

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