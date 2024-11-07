وكيل صحة الإسماعيلية في جولة مفاجئة على مستشفيات التل الكبير (صور)

واصلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولاتها الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية في المحافظة، حيث تفقدت المستشفيات بمركز ومدينة التل الكبير.

تفقد مستشفى الحميات

وشملت الجولة تفقد مستشفى حميات التل الكبير والتل المركزى ترافقها الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى وفريق إشراف مديرية الصحة؛ لمتابعة جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتواجد الميداني ومتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

واستهلت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم الكُلى بمستشفى التل المركزي والذي يضم 27 ماكينة، واطمأنت من خلال الإستماع للمرضى على حُسن رعايتهم وكفاءة جلسات الغسيل الكُلوى، وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات خلال تلقي الخدمة الطبية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

المرور على أقسام المستشفى

واستكملت الجولة بالمرور على مستشفى حميات التل الكبير وتفقدت قسم العلاج الطبيعي،والتأكد من تواجد الفريق الطبى، وانتظام جلسات المرضى خلال الفترة الصباحية، بالإضافة إلى عمل جلسات لمرضى الغسيل الكلوي، وأشاد فريق الإشراف بالالتزام بإجراءات ومعايير الجودة ومكافحة العدوى.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

التواصل مع هيئة الشراء الموحد واستكمال النواقص

وخلال الجولة تابعت بالمرور على قسم الحضَّانات والذى يضم 16 حضّانة وقامت بالإطمئنان على تطور حالة الأطفال المبتسرين،حيث أشاد فريق الإشراف بالإلتزام بإجراءات ومعايير الجودة ومكافحة العدوي بالقسم، ووجهت بسرعة التواصل مع هيئة الشراء الموحد واستكمال النواقص من المستلزمات على وجه السرعة.

جانب من الجولة، فيتو

ثم تفقدت مبنى الخدمات "المطبخ" والتأكد من إنتظام التوريدات ونظافة المكان وجودة وتنوع الوجبات المقدمة للمرضى ومطابقتها للمواصفات.

وفى ختام الجولة، عقدت الدكتورة ريم مصطفى اجتماعًا بحضور الدكتور أحمد موسى مدير مستشفى حميات التل الكبير، الدكتور أحمد الطاهر مدير مستشفى التل المركزي، الدكتور إيهاب عبد الله وكيل مستشفى حميات التل وفريق إشراف مديرية الصحة ؛لمناقشة السلبيات والعمل على تلافيها ودراسة المقترحات لتطوير الأداء بالمستشفى، ومنها زيادة عدد مخازن إستلام التجهيزات الطبية لمستشفى التل المركزى استعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل.