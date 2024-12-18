أقوال صادمة أمام النيابة لطفل هرب من والدته بالتجمع

أستمتعت نيابة القاهرة الجديدة الي اقوال طفل هرب من والدته بسبب ضربها له وإجباره على التسول، ويقيم أمام جراج مول في التجمع الخامس.



وقال الطفل انه يريد أن يتعلم ويصبح له مستقبل وببقاءه مع أمه سيصبح مشردا مدمن مخدرات.



واضاف الطفل ان والدته تجبره علي التسول وتضربه لأخذ ما يجمعه وتمنعه من الذهاب الي المدرسة.



كانت النيابة امرت بايداع الطفل احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية له.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس، ويرفض عودته إلى والدته.

وبالتوجه إلى مكان البلاغ وسماع أقوال الطفل رفض عودته الي والدته مبررا بأنها تعتدى عليه بالضرب وتجبره على التسول.

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