السبت 14 ديسمبر 2024
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حوادث

إيداع طفل هرب من والدته بسبب إجباره على التسول بإحدى مؤسسات الرعاية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإيداع طفل هرب من والدته بسبب ضربها له وإجباره على التسول، ويقيم أمام جراج مول في التجمع الخامس إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية له. 


تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا يفيد بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس، ويرفض عودته إلى والدته.

وبالتوجه إلى مكان البلاغ وسماع أقوال الطفل رفض عودته الي والدته مبررا بأنها تعتدى عليه بالضرب وتجبره على التسول.

تم إخطار المجلس القومي للأمومة والطفولة لمتابعة الطفل وإعداد تقرير بحالته.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الخامس المجلس القومى للأمومة والطفولة

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