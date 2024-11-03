الأحد 03 نوفمبر 2024
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"صحة الفيوم": فرق عمل لتقديم الخدمات الطبية للأطفال نزلاء دور الرعاية

قوافل طبية لدور رعاية
قوافل طبية لدور رعاية الأطفال بالفيوم، فيتو

أكد الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن الإدارة العامة لصحة المرأة والطفل بوزارة الصحة والسكان، شكلت فرق عمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية للاطفال فى دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،  ودور الرعاية الصحية الملحقة بمراكز رعاية الأمومة والطفولة، وتقدم فرق العمل  الفحص الطبى ومتابعة  الطفل وصرف العلاج اللازم للأطفال.

الخدمات المقدمة للاطفال وفقا الخصر المعد مسبقا

وكان  مدير ادارة صحة المراة والطفل قد أعد حصر لعدد الأطفال في دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن بمحافظة الفيوم، الاجتماعى، والمتواجدين بالدور الملحقة بمراكز رعاية كريمى النسب التابعة لمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، وتم توزيع فرق العمل على الدور طبقا لحصر مؤسسات التضامن الاجتماعى، وتم توقيع الكشف الطبى علي الأطفال في جميع التخصصات، وإجراء تحاليل انيميا وقياس الوزن والطول ومحيط الرأس.

 

ندوات توعية بأمراض الشتاء للعاملين بدور الرعاية

كما تم تنظيم ندوات توعية للعاملين بدور رعاية الاطفال بمحافظة الفيوم عن أمراض الشتاء والامراض المزمنة، وطرق الوقاية، ومقاومة العدوي.

 

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