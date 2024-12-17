تصعيد 26 مشروعا لمسابقة الجمهورية من معرض الفيوم آيسف المحلي (صور)

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المعرض المحلي آيسف للعلوم والهندسة ISEF2025 بمحافظة الفيوم، بالمكتبة المركزية بالجامعة.

عدد المشروعات المشاركة والمصعدة للمعرض الجمهوري

ضم المعرض 74 مشروعا بحثيا، بمشاركة 113 طالبا وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة، وتم تصعيد 26 مشروعا منهم للمنافسة على مستوى الجمهورية، وسيتم تدريبهم على أساسيات البحث العلمي وتطبيقات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأساسيات البرمجة واستخدامها فى البحث العلمي وأساسيات ومهارات ريادة الأعمال، كما تم إعداد ونشر موقع إلكتروني كمكتبة رقمية، يشتمل على المواد الخاصة بالبحث العلمي وتفاصيل المسابقة والفعاليات لسهولة الوصول لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.

تنفيذ 11 معرضا تمهيديا بالإدارات التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه تم تنفيذ 11 معرضا تمهيديا بالإدارات التعليمية، عُرِض بها 289 مشروعا بحثيا، وشارك فيها 430 طالبا، وساعد الطلاب في البحث أساتذة كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والزراعة والطب البشري والخدمة الإجتماعية.

إحصائيات المسابقة من الإعداد وحتى المعرض المحلي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الوصول المعرض المحلي استغرق 751 ورشة عمل بجميع مدارس المحافظة، حضرها 24839 متدربا من الطلاب والمعلمين، كما تم تنفيذ 34 ورشة عمل إعداد مدرب، حصرها 346 مدربا بجميع الإدارات التعليمية.

كما تم إعداد 63 معرضا مدرسيا لجميع الطلاب المتقدمين ضمت 638 مشروعا بحثيا، وشارك فيها 1013 طالبا وطالبة، كما تم اعداد 12 معرضا قبل التمهيدي لجميع الطلاب المصعدين من المعارض المدرسية، ضمت 452 مشروعا بحثيا، وشارك فيها 702 طالب وطالبة.

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