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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يزور عددا من المدارس (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على عدد من المدارس التابعة لإدارة شمال التعليمية.  

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وكيل تعليم الإسماعيلية يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد جواد حسني 

 وشارك وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، طلاب مدرسة الشهيد جواد حسنى الابتدائية،  التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، طابور الصباح، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أبرز المرافقين خلال الجولة 

 ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الزيارة محمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية،  وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأسامه سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية. 

 

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع فقرات الإذاعة 

استمع وكيل الوزارة إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطني، وأداء تحية العلم، وأشاد بانضباط طابور الصباح،  وانتظام حضور الطلاب بالمدرسة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة طلعت حرب

 كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مدرسة طلعت حرب التجارية، وشهد عدد من عروض الشرطة المدرسية.  

 

تشديدات على ضرورة متابعة سير العمل 

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين والطلاب فى الفصول ، وقدم وكيل الوزارة كلمة شكر وثناء للجميع على جهودهم المبذولة لظهور المدارس بالشكل اللائق والمنضبط. 

وتأتي تلك الجولات في إطار متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية اليومية للمدارس،  وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية .

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