الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يعد والدة الصحفي الأمريكي المخطوف في سوريا بهذا الأمر

صحفي امريكي مختطف،
صحفي امريكي مختطف، فيتو

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدة الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ غارات جوية في المناطق السورية التي قد يكون موجودا فيها، وفقًا لنسخة من رسالة حصلت عليها موقع "أكسيوس".

 البحث عن الصحفي  الأمريكي تايس في سوريا

 وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاد البحث عن تايس الذي اختطف في سوريا قبل 12 عاما.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تعمل تحت افتراض أن تايس على قيد الحياة وأنه كان محتجزا من قبل نظام بشار الأسد.
 

وتأمل إدارة بايدن وعائلة تايس والمنظمات غير الحكومية التي تساعد في البحث أن يؤدي فتح السجون والأرشيفات المفتوحة حديثًا لأجهزة المخابرات السورية إلى إلقاء الضوء على مكان وجوده.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، شنت إسرائيل حملة قصف على سوريا لتدمير أنظمة الأسلحة العسكرية السورية ومستودعات الأسلحة.

 والدة صحفي أمريكي ترسل لنتنياهو لعدم قتل ابنها في سوريا

وأرسلت ديبرا تايس، والدة أوستن، رسالة إلى نتنياهو، امس الثلاثاء، قالت فيها إنها لديها  معلومات موثوقة  تفيد بأن ابنها قد يكون محتجزا في سجن بالقرب من دمشق.

وطلبت من نتنياهو وقف حملة القصف للسماح لرجال الإنقاذ بالوصول إلى الموقع.

 
وقال مسؤول إسرائيلي إن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بشأن قضية تايس.

وبحسب معلومات متداولة، وصل نزار زكا، مؤسس ورئيس منظمة "هوستاج إيد وورلد وايد"، وهو قريب جدا من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى سوريا قبل أيام قليلة للبحث عن تايس.

وقال لـ"أكسيوس" إنه سعيد لسماع التزام نتنياهو تجاه والدة تايس، لكنه حذر من أن التزامات مماثلة قد أعطيت لأسر الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوا في غزة وقتلوا بغارات جوية إسرائيلية.

وأضاف أن حملة القصف الإسرائيلية تعقد الجهود التي يبذلها فريقه وآخرون لتحديد مكان تايس.

وقال: "قصفت إسرائيل بعض الأماكن التي زرناها حول دمشق في اليوم التالي، وقد أدى ذلك إلى تعقيد عملنا هنا".

وبعد مرور نحو أسبوع على الإطاحة بالأسد، يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يكون تايس قد قُتل في جولة ضربات جوية إسرائيلية وقعت في الآونة الأخيرة.

ويخشى مسؤولون أيضا أن تايس، إذا كان محتجزا تحت الأرض في زنزانة، لربما افتقر إلى الهواء الصالح للتنفس، لأن قوات الأسد قطعت الكهرباء عن سجون كثيرة في دمشق قبل فرار الرئيس.

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الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس السوري السابق بشار الأسد الرئيس السوري الاحتلال الإسرائيلي

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