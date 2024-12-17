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مصرع تلميذ بالصف الرابع الابتدائي دهسه جرار زراعي في الفيوم

مستشفى أبشواي المركزي،
مستشفى أبشواي المركزي، فيتو

لقي تلميذ بالصف الرابع الابتدائي مصرعه، دهسا تحت عجلات جرار زراعي، في قرية كفر عبود بدائرة قسم شرطة أبشواي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث التصادم 

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بمصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قرية كفر عبود، وتم إلقاء القبض على السائق المتهم بدهس التلميذ، وبعد الفحص تبين مصرع "عبد الرحمن. س "  يبلغ من العمر 10 أعوام، صدمه جرار زراعي أثناء عودته من المدرسة في قرية كفر عبود.تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبشواي المركزي

قرار النيابة العامة 

وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وقرر ندب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة المركبة، وتولي التحقيق.

الوسائل الجديدة للحد من حوادث الشبورة

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:
1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معه في فوج واحد، مع خفض السرعة.
3- وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

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4- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.
5- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

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