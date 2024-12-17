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بعد إعادة محاكمتهما، إحالة أوراق المتهمين بقتل عجوز الفيوم للمفتي

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قضت محكمة جنايات الفيوم، بإجماع الآراء، إحالة أوراق كل من "ن. ع. م " فران ووالده "ع. م " مزارع، إلى المفتى، وحددت جلسة 4 يناير المقبل،  للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليها جدة الأول عجوز تبلغ من العمر 72 عاما، بقرية قصر بياض بدائرة مركز ابشواي، صدر الحكم  برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد.

تفاصيل القضية وحماية إعادة محاكمة المتهمين

ترجع أحداث القضية إلى نهاية شهر  أكتوبر عام 2019، عندما عثر الأهالي بقرية قصر بياض، بمركز أبشواي، على جثة سيدة عجوز، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها، وتقيم بمفردها، وكانت الجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها، ويجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتشكل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها، د نبيل ع م " فران" بمساعدة والده، ويعمل مزارع وهو زوج ابنتها، ويرجع السبب وراء ارتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي، وتم ضبط المتهمين.

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وأحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أحالت اورقهما للمفتي للنظر في إعدامهما، إلا أن رئيس الدائرة التي نظرت القضية، توفي قبل النطق بالحكم، وعليه طلب دفاع المتهمين الطعن بالنقض علي الحكم، الصادر من محكمة الجنايات، وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين، بمحكمة جنايات الفيوم، وأحيلت إلى الدائرة التي نظرتها اليوم، وأصدرت قرارها السابق بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي للنظر في إعدامها.
 

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