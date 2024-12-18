الإعدام لعاطل بتهمة قتل شاب في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالإعدام، والسجن المشدد 10 سنوات لاخر لاتهامهما بقتل شخص بسبب خلافات بين الأخير والمتهم الأول في منطقة عين شمس.

وجاء في أمر إحالة المتهم م.م 28 سنة عاطل، وت.م 26 سنة عاطل أنهما قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار إثر خلاف نشب بين الأخير والمتهم الأول أوغل صدره تجاهه فاستعان بالمتهم الثاني واتفقا على الخلاص منه قتلًا وصمما على ذلك فأعدوا لغرضهم السلاح الناري.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين ما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًّا أصابه وأسقطه أرضًا غارقًا في دمائه.

كما حاز واحرز المتهمين سلاحًا ناريًّا غير مششخن وطلقات تستخدم على السلاح أنف الوصف بدون ترخيص.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ

وبإجراء التحريات تبين أن خلافًا نشب بين أحد المتهمين والمجني عليه، فخطط الأول للانتقام من الأخير واستعان بصديق له وقتلا المجني عليه بطلقات نارية.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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